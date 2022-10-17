ABD’nin filmaşin ithalatı Ağustos ayında %60,4 düştü

Pazartesi, 17 Ekim 2022 09:29:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %60,4 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %6,7 düşüşle 70.233 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 186,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 70,9 milyon $’a kıyasla 86,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 27.112 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 32.818 mt’a kıyasla 25.522 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 18.668 mt ile Japonya, 9.807 mt ile Brezilya, 5.033 mt ile Almanya ve 5.004 mt ile Güney Kore takip etti.