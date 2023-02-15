ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayında %5,4 düştü

Çarşamba, 15 Şubat 2023 09:04:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %5,4 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %38,7 düşüşle 60.304 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 72,6 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 94,9 milyon $’a kıyasla 63,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 20.033 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 22.440 mt’a kıyasla 28.722 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.619 mt ile Japonya, 7.775 mt ile Meksika, 6.271 mt ile Brezilya ve 4.433 mt ile Almanya takip etti.