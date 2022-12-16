ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayında %17,8 arttı

Cuma, 16 Aralık 2022 08:47:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %17,8 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %42,4 düşüşle 63.744 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 61,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 105,4 milyon $’a kıyasla 75,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 23.849 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 33.447 mt’a kıyasla 24.379 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.609 mt ile Japonya, 8.929 mt ile Almanya, 7.706 mt ile Brezilya ve 4.225 mt ile Meksika takip etti.