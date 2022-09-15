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ABD’nin filmaşin ithalatı Temmuz ayında %101,3 arttı

Perşembe, 15 Eylül 2022 09:04:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %101,3 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %79,3 artışla 177.448 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 105,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 85,9 milyon $’a kıyasla 186,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, hiç ithalat yapılmayan Haziran ayına ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla 34.687 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, 27.112 mt ile Kanada, 24.532 mt ile Almanya, 22.868 mt ile Cezayir ve 16.197 mt ile Mısır takip etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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