ABD’nin filmaşin ithalatı Eylül ayında %22,9 düştü

Çarşamba, 16 Kasım 2022 09:06:00 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %22,9 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %47,4 düşüşle 54.126 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 86,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 94,9 milyon $’a kıyasla 61,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 25.522 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 31.648 mt’a kıyasla 23.849 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.312 mt ile Japonya, 7.694 mt ile Meksika, 5.791 mt ile Brezilya ve 3.025 mt ile Güney Kore takip etti.