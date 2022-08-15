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ABD’nin filmaşin ithalatı Haziran ayında %49 düştü

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 09:06:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %49 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %20,3 düşüşle 88.169 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 176,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 87,9 milyon $’a kıyasla 105,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 33.789 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 26.475 mt’a kıyasla 30.253 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.129 mt ile Japonya, 10.785 mt ile Brezilya, 10.632 mt ile Mısır ve 10.299 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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