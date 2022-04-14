ABD’nin filmaşin ithalatı Şubat ayında %22,4 düştü

Perşembe, 14 Nisan 2022 09:06:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %22,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %81,3 artışla 100.971 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 128,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 44,1 milyon $’a kıyasla 97,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 506 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla 25.196 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 22.215 mt ile Kanada, 18.126 mt ile Hindistan, 15.585 mt ile Meksika ve 11.593 mt ile Japonya takip etti.