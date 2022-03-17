ABD’nin filmaşin ithalatı Ocak ayında %32,3 arttı

Perşembe, 17 Mart 2022 09:07:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %32,3 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %178,9 artışla 130.152 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 94,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 36,3 milyon $’a kıyasla 128,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 12.447 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 2.003 mt’a kıyasla 29.693 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 25.359 mt ile Hindistan, 25.175 mt ile Kanada, 12.425 mt ile Güney Kore ve 10.947 mt ile Almanya takip etti.