ABD’nin filmaşin ithalatı Nisan ayında %4,6 düştü

Salı, 14 Haziran 2022 09:04:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %177,9 artışla 160.984 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 153,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 49,1 milyon $’a kıyasla 157,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 29.906 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 26.388 mt’a kıyasla 27.452 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 24.928 mt ile Almanya, 21.834 mt ile Cezayir, 15.372 mt ile Mısır ve 14.664 mt ile Japonya takip etti.