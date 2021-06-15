ABD’nin filmaşin ithalatı Nisan ayında %11,2 düştü

Salı, 15 Haziran 2021 09:40:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %11,2 ve önceki yılın Nisan ayına kıyasla %0,7 düşüşle 57.930 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 53,2 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 41,8 milyon $’a kıyasla 49,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 34.041 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 19.954 mt’a kıyasla 26.388 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 8.313 mt ile Japonya, 8.184 mt ile Brezilya, 8.031 mt ile Güney Kore ve 4.852 mt ile Meksika takip etti.