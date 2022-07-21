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ABD’nin filmaşin ithalatı Mayıs ayında %7,4 arttı

Perşembe, 21 Temmuz 2022 09:04:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %7,4 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %88,9 artışla 172.940 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 157,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 76,4 milyon $’a kıyasla 176,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 13.790 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçtiğimiz ayın Mayıs ayına kıyasla 36.294 mt ile Hindistan oldu. Hindistan’ı, 33.789 mt ile Kanada, 24.273 mt ile Malezya, 19.970 mt ile Meksika ve 16.580 mt ile Cezayir takip etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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