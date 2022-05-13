﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin filmaşin ithalatı Mart ayında %67,1 arttı

Cuma, 13 Mayıs 2022 09:06:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %67,1 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %158,4 artışla 168.681 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 97,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 53,2 milyon $’a kıyasla 153,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, hiç ithalat yapılmayan Şubat ve geçtiğimiz yılın Mart aylarına kıyasla 45.297 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, 29.906 mt ile Kanada, 23.409 mt ile Hindistan, 19.642 mt ile Meksika ve 11.129 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: filmaşin uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

14 Nis

ABD’nin filmaşin ithalatı Şubat ayında %22,4 düştü
17 Mar

ABD’nin filmaşin ithalatı Ocak ayında %32,3 arttı
16 Şub

ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayında %3,9 arttı
20 Oca

ABD’nin filmaşin ithalatı Kasım ayında %14,5 düştü
17 Ara

ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayında %7,6 arttı
17 Kas

ABD’nin filmaşin ithalatı Eylül ayında %36,6 arttı
14 Eki

ABD’nin filmaşin ithalatı Ağustos ayında %23,9 düştü
20 Eyl

ABD’nin filmaşin ithalatı Temmuz ayında %10,5 düştü
12 Ağu

ABD’nin filmaşin ithalatı Haziran ayında %20,8 arttı
15 Haz

ABD’nin filmaşin ithalatı Nisan ayında %11,2 düştü