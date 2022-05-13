ABD’nin filmaşin ithalatı Mart ayında %67,1 arttı

Cuma, 13 Mayıs 2022 09:06:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %67,1 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %158,4 artışla 168.681 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 97,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 53,2 milyon $’a kıyasla 153,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, hiç ithalat yapılmayan Şubat ve geçtiğimiz yılın Mart aylarına kıyasla 45.297 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, 29.906 mt ile Kanada, 23.409 mt ile Hindistan, 19.642 mt ile Meksika ve 11.129 mt ile Vietnam takip etti.