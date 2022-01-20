ABD’nin filmaşin ithalatı Kasım ayında %14,5 düştü

Perşembe, 20 Ocak 2022 09:05:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %14,5 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %45,8 artışla 94.684 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 105,4 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 43,5 milyon $’a kıyasla 92,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 33.447 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 31.061 mt’a kıyasla 31.228 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.126 mt ile Brezilya, 12.044 mt ile Cezayir, 9.802 mt ile Japonya ve 7.113 mt ile Meksika takip etti.