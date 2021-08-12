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ABD’nin filmaşin ithalatı Haziran ayında %20,8 arttı

Perşembe, 12 Ağustos 2021 09:07:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %20,8 ve önceki yılın Haziran ayına kıyasla %141,7 artışla 110.579 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 76,4 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 28,7 milyon $’a kıyasla 87,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 34.101 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 14.534 mt’a kıyasla 26.475 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 24.159 mt ile Almanya, 17.679 mt ile Hindistan, 12.173 mt ile Brezilya ve 9.130 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: uzun ürünler  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  filmaşin  |  benzer haberler »


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