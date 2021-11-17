ABD’nin filmaşin ithalatı Eylül ayında %36,6 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 09:09:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %36,6 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %166,4 artışla 102.866 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 70,9 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 25,9 milyon $’a kıyasla 94,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 32.281 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 26.173 mt’a kıyasla 31.648 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.879 mt ile Mısır, 12.057 mt ile Meksika, 10.111 mt ile Cezayir ve 8.026 mt ile Japonya takip etti.