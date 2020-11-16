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ABD’nin filmaşin ithalatı Eylül ayında %2,8 arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 10:21:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, 2020 yılı Eylül ayında ABD’nin filmaşin ithalatı Ağustos ayına göre %2,8 artış ve önceki yılın Eylül ayına kıyasla %21,8 düşüşle 38.617 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 23,5 milyon $’a ve 2019 yılının Eylül ayında kaydedilen 37,5 milyon $’a kıyasla 25,9 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 19.821 mt’a ve bir önceki yıl Eylül ayında yapılan 26.881 mt’a kıyasla 26.173 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 7.403 mt ile Brezilya, 1.818 mt ile Güney Kore, 1.731 mt ile Japonya ve 1.362 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  filmaşin  ABD  |  benzer haberler »


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