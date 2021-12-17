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ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayında %7,6 arttı

Cuma, 17 Aralık 2021 09:04:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %7,6 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %106,3 artışla 110.715 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 94,9 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 35,9 milyon $’a kıyasla 105,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 17.879 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla 38.196 mt ile Mısır oldu. Mısır’ı, 33.447 mt ile Kanada, 11.645 mt ile Japonya, 8.676 mt ile Meksika ve 5.830 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: uzun ürünler  filmaşin  ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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