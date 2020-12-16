ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayında %38,9 arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 10:14:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, 2020 yılı Ekim ayında ABD’nin filmaşin ithalatı Eylül ayına göre %38,9 artış ve önceki yılın Ekim ayına kıyasla %21 düşüşle 53.656 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 25,9 milyon $’a ve 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 48,9 milyon $’a kıyasla 35,9 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 26.173 mt’a ve bir önceki yıl Ekim ayında yapılan 27.907 mt’a kıyasla 29.459 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 12.954 mt ile Japonya, 7.403 mt ile Brezilya, 1.952 mt ile Güney Kore ve 1.204 mt ile Almanya takip etti.