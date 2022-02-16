ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayında %3,9 arttı

Çarşamba, 16 Şubat 2022 09:02:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %3,9 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %76,4 artışla 98.398 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 92,9 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 41,6 milyon $’a kıyasla 94,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 31.227 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 26.477 mt’a kıyasla 22.440 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.504 mt ile Cezayir, 12.447 mt ile Meksika, 12.063 mt ile Mısır ve 9.735 mt ile Brezilya takip etti.