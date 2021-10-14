ABD’nin filmaşin ithalatı Ağustos ayında %23,9 düştü

Perşembe, 14 Ekim 2021 08:37:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %23,9 düşüşle ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %100,4 artışla 75.285 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 85,9 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 23,5 milyon $’a kıyasla 70,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 28.375 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 19.821 mt’a kıyasla 32.821 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.628 mt ile Meksika, 8.760 mt ile Cezayir, 8.578 mt ile Japonya ve 6.126 mt ile Güney Kore takip etti.