ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Şubat ayında %6,9 arttı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 09:18:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %6,9 ve yıllık %0,4 artışla 1.363.389 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 597,1 milyon $'a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 593,9 milyon $'a kıyasla 647,6 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %19,8 ve yıllık %28,6 artışla 365.817 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 216.097 mt ile Meksika, 189.549 mt ile Bangladeş, 146.982 mt ile Tayvan ve 96.891 mt ile Güney Kore takip etti.