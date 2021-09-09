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ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Temmuz ayında %12,6 düştü

Perşembe, 09 Eylül 2021 09:21:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ABD’nin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %12,6 düşüşle ve yıllık %12,8 artışla 1.406.321 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 627,3 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 504,8 milyon $’a kıyasla 656,9 milyon $ oldu.

Temmuz ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat, aylık %27,1 ve yıllık %210,6 artışla 294.081 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 265.882 mt ile Türkiye, 142.978 mt ile Malezya, 131.246 mt ile Vietnam ve 100.704 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  ABD  hurda  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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