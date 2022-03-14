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ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Ocak ayında %14,5 arttı

Pazartesi, 14 Mart 2022 09:13:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %14,5 ve yıllık %10,3 artışla 1.274.978 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 523,5 milyon $'a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 465,5 milyon $'a kıyasla 597,1 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %26,2 ve yıllık %15,4 artışla 305.474 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 170.478 mt ile Meksika, 168.574 mt ile Bangladeş, 95.093 mt ile Mısır ve 91.573 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: hammaddeler  hurda  ABD  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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