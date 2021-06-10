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ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Nisan ayında %1,1 arttı

Perşembe, 10 Haziran 2021 10:00:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Nisan ayında aylık %1,1 ve yıllık %37 artışla 1.630.542 mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat, aylık %25,9 düşüşle ve yıllık %20,9 artışla 245.308 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı 233.687 mt ile Malezya, 205.372 mt ile Türkiye,181.058 mt ile Vietnam ve 120.351 mt ile Belçika takip etti.                                      

Değer bazında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı, Mart ayında kaydedilen 622,7 milyon $’a ve 2020 yılı Nisan ayında kaydedilen 314,2 milyon $’a kıyasla 590,8 milyon $ oldu.


Etiketler: hurda  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  hammaddeler  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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