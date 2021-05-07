ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Mart ayında %18,8 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 10:23:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun yayımladığı son verilere göre, bu yılın Mart ayında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı aylık %18,8 ve yıllık %14,4 artışla 1.613.262 mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat, aylık %62,5 ve yıllık %3,9 artışla 462.321 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, Türkiye’yi, 331.300 mt ile Meksika, 152.131 mt ile Tayvan,114.558 mt ile Malezya ve 89.487 mt ile Vietnam takip etti.

Değer bazında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı, Şubat ayına kıyasla %4,8 ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %60,4 artışla 662,7 milyon $ oldu.