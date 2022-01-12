ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Kasım ayında %8,6 düştü

Çarşamba, 12 Ocak 2022 09:23:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı Kasım ayında aylık %8,6 ve yıllık %11,6 düşüşle 1.355.025 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 657,1 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 473,4 milyon $’a kıyasla 622,5 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat, aylık %22,5 artışla ve yıllık %10,9 düşüşle 350.137 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 164.456 mt ile Meksika, 119.221 mt ile Tayvan, 101.485 mt ile Güney Kore ve 96.623 mt ile Bangladeş takip etti.