ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Haziran ayında %20,7 düştü

Salı, 10 Ağustos 2021 09:42:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ABD’nin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %20,7 düşüşle ve yıllık %13,9 artışla 1.609.601 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 752,9 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 366,3 milyon $’a kıyasla 627,3 milyon $ oldu.

Haziran ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Malezya olurken, söz konusu ihracat, aylık %5,6 ve yıllık %105,6 artışla 258.658 mt seviyesinde kaydedildi. Malezya’yı 231.413 mt ile Meksika, 180.536 mt ile Vietnam, 116.380 mt ile Bangladeş ve 110.834 mt ile Tayvan takip etti.