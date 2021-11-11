ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Eylül ayında %33,9 düştü

Perşembe, 11 Kasım 2021 09:15:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ABD’nin demir çelik hurda ihracatı, bu yılın Eylül ayında, aylık %33,9 düşüşle ve yıllık %6,4 artışla 1.253.655 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 896,5 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 473,4 milyon $’a kıyasla 572,4 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat, aylık %15,7 düşüşle ve yıllık %75,7 artışla 332.273 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 265.721 mt ile Meksika, 131.138 mt ile Bangladeş, 121.098 mt ile Peru ve 97.553 mt ile Tayvan takip etti.