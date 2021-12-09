ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Ekim ayında %18,3 arttı

Perşembe, 09 Aralık 2021 09:28:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı, bu yılın Ekim ayında, aylık %18,3 ve yıllık %2,6 artışla 1.482.966 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 572,4 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 342 milyon $’a kıyasla 657,1 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat, aylık %13,9 ve yıllık %10,3 düşüşle 332.273 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 185.753 mt ile Meksika, 154.783 mt ile Vietnam, 141.766 mt ile Tayvan ve 99.916 mt ile Pakistan takip etti.