ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Ekim ayında %17,3 yükseldi

Salı, 13 Aralık 2022 09:13:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %17,3 ve yıllık %15,2 artışla 1.697.531 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 529,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 653,2 milyon $’a kıyasla 597,6 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %8,1 ve yıllık %76,1 artışla 322.028 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 314.061 mt ile Hindistan, 227.304 mt ile Malezya, 181.138 mt ile Türkiye ve 181.138 mt ile Tayvan takip etti.