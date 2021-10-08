ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Ağustos ayında %34,9 arttı

Cuma, 08 Ekim 2021 09:22:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ABD’nin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %34,9 artışla ve yıllık %0,3 düşüşle 1.897.691 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 656,9 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 342 milyon $’a kıyasla 896,5 milyon $ oldu.

Ağustos ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat, aylık %35,1 ve yıllık %196,8 artışla 397.198 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 394.272 mt ile Türkiye, 328.362 mt ile Bangladeş, 124.296 mt ile Tayvan ve 108.015 mt ile Güney Kore takip etti.