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ABD’nin Çin’den ithal çeliğe uyguladığı vergi oranlarını artırması Hindistan çelik sektörünü olumsuz etkileyecek

Pazartesi, 30 Eylül 2024 14:31:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Birliği (ISA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Çin’den ithal çelik ürünlerine uyguladığı vergi oranlarını artırmasının Hindistan çelik sektörünü olumsuz etkileyeceği belirtildi.

ISA Genel Sekreteri Alok Sahay, “ABD’nin Çin’den ithal çelik ürünlerine uyguladığı telafi edici vergi oranlarını artırması sonucu sevkiyatların Hindistan’a yönlendirilmesiyle yerel çelik sektörü daha da olumsuz etkilenecek,” dedi.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz hafta ABD hükümeti, ithal çelik ve alüminyum ürünlerine ilave %25 vergi getirdi.

Çin’de çelik talebinin zayıflaması sonucu üreticilerin Hint alıcılara rekabetçi fiyatlardan teklifler verererek stok fazlasını eritmesi Hint üreticileri olumsuz etkiledi.

Öte yandan Sahay, Çin’de çelik tüketimindeki ciddi düşüş ve sevkiyatların yönlendirilmesi sebebiyle yıkıcı fiyatlardan yapılan ithalattaki artışın Hindistan’a çifte darbe vurduğuna dikkat çekti.

Dolayısıyla ISA, Çin’den daha düşük fiyatlardan yapılan çelik ithalatının kontrol altına alınması için hükümete vergi oranlarının %15’e çıkarılması çağrısında bulundu.

2024-25 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde nihai mamul ithalatı 3,7 milyon mt seviyesinde yer alarak son 6 yılın en yüksek seviyesine çıkarken Çin’den yapılan ithalat da son 7 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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