ABD’nin çelik ihracatı Temmuz ayında %2,8 düştü

Pazartesi, 06 Eylül 2021 09:48:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin aylık çelik ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,8 düşüşle ve yıllık %49,2 artışla 685.769 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 1,08 milyar $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 655,3 milyon $’a kıyasla 1,09 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Temmuz ayında aylık %8,7 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %32,5 düşüşle 309.998 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %1,9 ve geçen senenin aynı dönemine kıyasla %78,8 artışla 334.499 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.591 mt ile Çin, 3.291 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.574 mt ile Pakistan, 2.229 mt ile Güney Kore ve 2.064 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca, Temmuz ayında, ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 101.049 mt ile galvanizli sac, 89.701 mt ile boyuna kesme levha, 74.572 mt ile sıcak sac, 57.023 mt ile soğuk sac ve 39.178 mt ile rulo levha oldu.