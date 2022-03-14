ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında %5,7 arttı

Pazartesi, 14 Mart 2022 09:08:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %5,7 ve yıllık %3 artışla 627.147 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 822,6 milyon $’a kıyasla 1,15 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Ocak ayında aylık %10,8 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %1,1 düşüşle 304.069 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %2,9 ve yıllık %8,3 artışla 284.579 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.905 mt ile İngiltere, 3.618 mt ile Çin, 2.532 mt ile Guyana, 1.789 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.767 mt ile Pakistan oldu.

Ayrıca ocak ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 103.749 mt ile galvanizli sac, 76.743 mt ile boyuna kesme levha, 60.398 mt ile sıcak sac, 50.797 mt ile soğuk sac ve 40.943 mt ile rulo levha oldu.