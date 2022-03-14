﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında %5,7 arttı

Pazartesi, 14 Mart 2022 09:08:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %5,7 ve yıllık %3 artışla 627.147 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 822,6 milyon $’a kıyasla 1,15 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Ocak ayında aylık %10,8 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %1,1 düşüşle 304.069 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %2,9 ve yıllık %8,3 artışla 284.579 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.905 mt ile İngiltere, 3.618 mt ile Çin, 2.532 mt ile Guyana, 1.789 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.767 mt ile Pakistan oldu.

Ayrıca ocak ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 103.749 mt ile galvanizli sac, 76.743 mt ile boyuna kesme levha, 60.398 mt ile sıcak sac, 50.797 mt ile soğuk sac ve 40.943 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  Kuzey Amerika  galvanizli  ith/ihr istatistikleri  ABD  levha  yassı ürünler  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Mar

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ocak ayında %11,6 arttı
11 Mar

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ocak ayında %1,4 arttı
09 Mar

ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak ayında %6,7 düştü
01 Mar

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak ayında %0,8 düştü
15 Şub

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayında %20,8 düştü