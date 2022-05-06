ABD’nin çelik ihracatı Mart ayında %15,9 arttı

Cuma, 06 Mayıs 2022 09:13:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %15,9 ve yıllık %6,7 artışla 764.882 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 1,19 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 1,04 milyon $’a kıyasla 1,43 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Mart ayında aylık %28,2 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %13,9 artışla 379.679 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %7,9 ve yıllık %1,1 artışla 337.720 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 2.647 mt ile Avustralya, 2.615 mt ile Çin, 2.520 mt ile Pakistan, 2.345 mt ile Kolombiya ve 2.327 mt ile İsrail oldu.

Ayrıca Mart ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 119.535 mt ile galvanizli sac, 91.382 mt ile boyuna kesme levha, 67.270 mt ile sıcak sac, 66.029 mt ile soğuk sac ve 36.867 mt ile rulo levha oldu.