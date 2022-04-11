ABD’nin çelik ihracatı Şubat ayında %5,1 arttı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 09:13:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %5,1 ve yıllık %7,3 artışla 659.436 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 1,15 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 829,2 milyon $’a kıyasla 1,19 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Şubat ayında aylık %2,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %8,8 artışla 296.201 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %9,9 ve yıllık %12,8 artışla 312.821 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.137 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 3.633 mt ile Avustralya, 3.233 mt ile Çin, 3.005 mt ile Brezilya ve 2.539 mt ile Pakistan oldu.

Ayrıca Şubat ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 99.921 mt ile galvanizli sac, 77.025 mt ile boyuna kesme levha, 71.033 mt ile sıcak sac, 51.019 mt ile soğuk sac ve 41.319 mt ile rulo levha oldu.