ABD’nin çelik ihracatı Nisan ayında %1,6 düştü

Cuma, 10 Haziran 2022 09:14:00 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %1,6 düşüşle ve yıllık %9,1 artışla 752.612 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 1,43 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 1,03 milyar $’a kıyasla 1,39 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Nisan ayında aylık %4,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %13,7 artışla 362.927 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %2,1 düşüşle ve yıllık %3,4 artışla 330.545 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 5.251 mt ile İspanya, 3.503 mt ile İngiltere, 3.293 mt ile İtalya, 3.139 mt ile Pakistan ve 3.004 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca Nisan ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 114.414 mt ile galvanizli sac, 80.901 mt ile boyuna kesme levha, 63.621 mt ile soğuk sac, 58.059 mt ile sıcak sac ve 52.321 mt ile rulo levha oldu.