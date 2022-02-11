ABD’nin çelik ihracatı Aralık ayında %9,7 düştü

Cuma, 11 Şubat 2022 09:15:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %9,7 düşüşle ve yıllık %6,2 artışla 593.442 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 1,13 milyar $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 741,1 milyon $’a kıyasla 1,04 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Aralık ayında aylık %13,8 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %4,8 artışla 274.336 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %7,8 düşüşle ve yıllık %7,5 artışla 276.639 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.623 mt ile Brezilya, 2.830 mt ile Pakistan, 2.827 mt ile Çin, 2.065 mt ile İsveç ve 1.842 mt ile İspanya oldu.

Ayrıca Aralık ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 92.975 mt ile galvanizli sac, 74.388 mt ile boyuna kesme levha, 58.493 mt ile sıcak sac, 50.361 mt ile soğuk sac ve 47.519 mt ile rulo levha oldu.