ABD’nin çelik ihracatı Nisan ayında %3,8 düştü

Perşembe, 10 Haziran 2021 09:44:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin aylık çelik ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %3,8 düşüşle ve yıllık %78,7 artışla 689.593 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 558,1 milyon $’a kıyasla 1,03 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Nisan ayında, 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %96,5 artışla ve %4,2 düşüşle 319.273 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla %74,8 artışla ve aylık %4,1 düşüşle 319.749 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.335 mt ile Çin, 3.839 mt ile Brezilya, 3.655 mt ile İtalya, 2.909 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 2.333 mt ile Pakistan oldu.

Ayrıca, Nisan ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 105.343 mt ile boyuna kesme levha, 98.979 mt ile galvanizli sac, 52.389 mt ile sıcak sac, 51.149 mt ile soğuk sac ve 39.904 mt ile rulo levha oldu.