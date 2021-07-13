ABD’nin çelik ihracatı Mayıs ayında %2,4 düştü

Salı, 13 Temmuz 2021 09:22:45 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin aylık çelik ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %2,4 düşüşle ve yıllık %98,5 artışla 672.717 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 1,03 milyar $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 500,3 milyon $’a kıyasla 1,04 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Mayıs ayında aylık %9 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %76,8 artışla 290.528 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %3,7 ve geçen senenin aynı dönemine kıyasla %151,4 artışla 331.534 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 5.021 mt ile Güney Afrika, 4.772 mt ile Çin, 3.734 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.947 mt ile Hindistan ve 2.186 mt ile Pakistan oldu.

Ayrıca, Mayıs ayında, ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 96.703 mt ile galvanizli sac, 95.588 mt ile boyuna kesme levha, 58.777 mt ile sıcak sac, 50.938 mt ile soğuk sac ve 45.351 mt ile rulo levha oldu.