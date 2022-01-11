ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayında %0,7 arttı

Salı, 11 Ocak 2022 09:24:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %0,7 ve yıllık %8,4 artışla 657.332 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 1,14 milyar $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 775,4 milyon $’a kıyasla 1,13 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Kasım ayında aylık %4,9 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %9,7 artışla 318.173 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %0,2 düşüşle ve yıllık %9,4 artışla 300.139 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.571 mt ile Çin, 3.552 mt ile Brezilya, 2.122 mt ile Pakistan, 2.018 mt ile İngiltere ve 1.911 mt ile Guyana oldu.

Ayrıca, Kasım ayında, ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 104.363 mt ile galvanizli sac, 93.886 mt ile boyuna kesme levha, 66.958 mt ile sıcak sac, 42.639 mt ile soğuk sac ve 46.393 mt ile rulo levha oldu.