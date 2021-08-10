ABD’nin çelik ihracatı Haziran ayında %4,9 arttı

Salı, 10 Ağustos 2021 09:33:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin aylık çelik ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %4,9 ve yıllık %74,6 artışla 705.578 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 565,2 milyon $’a kıyasla 1,09 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Haziran ayında aylık %16,9 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %63,4 artışla 339.499 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %1 düşüşle ve geçen senenin aynı dönemine kıyasla %120,5 artışla 328.146 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.159 mt ile Brezilya, 3.116 mt ile Çin, 2.448 mt ile Pakistan, 2.042 mt ile Hindistan ve 1.955 mt ile Dominik Cumhuriyeti oldu.

Ayrıca, Haziran ayında, ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 116.357 mt ile galvanizli sac, 93.059 mt ile boyuna kesme levha, 58.675 mt ile sıcak sac, 47.929 mt ile soğuk sac ve 42.735 mt ile rulo levha oldu.