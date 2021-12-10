ABD’nin çelik ihracatı Ekim ayında %1,7 düştü

Cuma, 10 Aralık 2021 09:15:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,7 ve yıllık %1,4 düşüşle 652.701 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 1,12 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 826,3 milyon $’a kıyasla 1,14 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı, Ekim ayında, aylık %1,1 düşüşle ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %4,5 artışla 303.099 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %2,5 ve yıllık %2,1 düşüşle 300.658 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.632 mt ile Brezilya, 3.272 mt ile Çin, 2.652 mt ile Pakistan, 2.606 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.985 mt ile Güney Afrika oldu.

Ayrıca, Eylül ayında, ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 90.428 mt ile boyuna kesme levha, 89.711 mt ile galvanizli sac, 60.113 mt ile sıcak sac, 59.202 mt ile soğuk sac ve 37.819 mt ile rulo levha oldu.