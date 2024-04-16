ABD’nin çekme tel ithalatı Şubat ayında aylık %13,5 geriledi

Salı, 16 Nisan 2024 09:40:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %13,5 düşüş ve 2023’ün Şubat ayına kıyasla %4,5 artışla 103.281 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 76,9 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 71,8 milyon $’a kıyasla 66,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 18.191 mt’a ve 2023’ün Şubat ayında kaydedilen 18.929 mt’a kıyasla 15.751 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.975 mt ile Kanada, 8.394 mt ile Çin, 2.779 mt ile Güney Kore ve 2.650 mt ile Vietnam takip etti.