ABD’nin çekme tel ithalatı Ocak ayında %24,6 yükseldi

Perşembe, 14 Mart 2024 09:27:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %24,6 ve 2023’ün Ocak ayına kıyasla %16,9 artışla 54.726 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 62,3 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 77,9 milyon $’a kıyasla 76,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 15.159 mt’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 17.555 mt’a kıyasla 18.191 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.967 mt ile Kanada, 9.729 mt ile Çin, 3.763 mt ile Güney Kore ve 2.331 mt ile İtalya takip etti.