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ABD’nin çekme tel ithalatı Kasım ayında %15,5 düştü

Perşembe, 18 Ocak 2024 09:23:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %15,5 düşüş ve 2022’nin Kasım ayına kıyasla %1,7 artışla 46.748 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 81 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 80,2 milyon $’a kıyasla 67,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 18.326 mt’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 15.363 mt’a kıyasla 15.940 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.371 mt ile Kanada, 9.249 mt ile Çin, 3.162 mt ile Vietnam ve 3.023 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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