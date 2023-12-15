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ABD’nin çekme tel ithalatı Ekim ayında %29 arttı

Cuma, 15 Aralık 2023 12:21:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %29 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %2,7 artışla 55.347 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 61,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 94,5 milyon $’a kıyasla 81 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 13.697 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 16.585 mt’a kıyasla 18.326 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.246 mt ile Kanada, 9.249 mt ile Çin, 3.886 mt ile Güney Kore ve 3.728 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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