ABD’nin çekme tel ithalatı Aralık ayında %6,1 düştü

Salı, 13 Şubat 2024 09:16:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %6,1 ve 2022’nin Aralık ayına kıyasla %2,4 düşüşle 43.906 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 67,3 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 72,6 milyon $’a kıyasla 62,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 15.940 mt’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 16.857 mt’a kıyasla 15.159 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 8.083 mt ile Çin, 7.021 mt ile Vietnam, 4.319 mt ile Vietnam ve 2.799 mt ile Güney Kore takip etti.