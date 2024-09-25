ABD’nin çekme tel ihracatı Temmuz’da aylık %1,6 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin çekme tel ihracatı, bir önceki aya kıyasla %1,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,8 artışla 8.453 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 21,1 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 20 milyon $’a kıyasla 25,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 3.916 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.025 mt’a kıyasla 2.974 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.808 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.