ABD’nin çekme tel ihracatı 2026’nın Şubat ayında %4,7 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin çekme tel ihracatı bir önceki aya kıyasla %4,7 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %3,7 düşüşle 6.418 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 16,91 milyon $’a kıyasla 16,46 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 2.702 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.365 mt’a kıyasla 2.558 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.453 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.