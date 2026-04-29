ABD’nin çekme tel ihracatı 2026’nın Şubat ayında %4,7 geriledi

Çarşamba, 29 Nisan 2026 14:30:55 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin çekme tel ihracatı bir önceki aya kıyasla %4,7 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %3,7 düşüşle 6.418 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 16,91 milyon $’a kıyasla 16,46 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 2.702 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.365 mt’a kıyasla 2.558 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.453 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çekme tel ihracatı 2026’nın Ocak ayında %12,5 arttı

01 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Aralık ayında %8,6 düşüş kaydetti

11 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Kasım ayında %27,5 geriledi

23 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Kasım ayında %27,5 geriledi

20 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Ağustos ayında %2,9 arttı

29 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Mayıs ayında %1,3 yükseldi

31 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Nisan ayında %9,6 düşüş kaydetti

03 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Mart’ta aylık %16,6 yükseldi

02 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak’ta aylık %15,1 yükseldi

27 Mar | Çelik Haberler

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler

